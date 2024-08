Morto ao lado do filho, 'Rasta Paredão' já havia sido alvo de atentado

- Foto: Reprodução

O sindicalista José Ventura Filho, conhecido como 'Rasta Paredão', morto ao lado do filho Herberty Marley dos Santos Ventura, 18, na noite de quinta-feira, 1º, já teria sido alvo de atentado contra sua vida anteriormente. A informação é de uma fonte policial ao Portal A TARDE.

'Rasta Paredão' e seu filho foram mortos em um ataque, no bairro do Malembá, em Candeias, Região Metropolitana de Salvador, no Loteamento Santa Cruz. Segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE com uma fonte da Polícia Militar, o suspeito desceu de uma moto Cg Honda na cor vermelha e foi na direção de ‘Rasta’. No entanto, o filho se jogou na frente para defendê-lo e acabou sendo baleado no peito. Os dois foram socorridos a unidades de saúde, mas não resistiram.

Afiliado ao PSD (Partido Social Democrático) em setembro de 2020, o sindicalista foi candidato a vereador da cidade de Candeias, no mesmo ano. Na ocasião, Rasta Paredão obteve 35 votos e não foi eleito.