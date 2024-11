Motociclista evita morte trágica após acidente: "Livramento de Deus"

Moto de Victor foi completamente destruída pela carreta - Foto: Paulo José | Acorda Cidade

O motociclista Victor Dultra sofreu um grave acidente nesta terça-feira (22), em na cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. Ele quase foi esmagado por uma carreta na Avenida Eduardo Fróes da Mota, no bairro Cidade Nova. Ele contou que precisou abandonar a moto , que ficou completamente destruída, se não teria perdido a vida de maneira trágica.

Leia mais:

>>10 mil pés de maconha são encontrados e destruídos pela polícia na Bahia

>>Homem vai à delegacia registrar B.O por perder documento e é preso

>>Líder do tráfico em Itaparica morre após confronto com a polícia

“Graças a Deus que ele não chegou a atropelar meu corpo, apenas a moto. Estava vindo no sentindo da Noide Cerqueira, indo para o trabalho, e lembro que a carreta estava no meio da pista entre as duas faixas. Eu joguei pra esquerda para ultrapassar, e nesse momento, ele ligou a seta e jogou pra esquerda também", disse em entrevista ao Acorda Cidade.

O motociclista detalhou que chegou a tentar ultrapassar a carreta, mas não havia jeito. "Tentei ultrapassar, o baú foi encostando, fui ficando sem espaço, e aqui no canteiro cheio de areia, a moto começou a perder o equilíbrio, o guidom da moto já estava para tocar no baú, a reação foi me jogar, a moto foi levada entre os pneus”, completou.

Victor Dultra precisou pular da moto | Foto: Paulo José | Acorda Cidade

Mesmo tendo buzinado para chamar atenção, o motorista não percebeu a situação. “Foi um livramento de Deus, a reação que eu tive na hora só foi buzinar, mas eu não sei se ele estava me vendo, continuei jogando ao máximo que pude, para tentar passar, mas não deu, até tentei segurar a velocidade para ele seguir, mas tudo aconteceu de forma rápida, o pensamento foi me jogar para não ser esmagado”, detalhou.

Victor Dultra trabalha como empilhador de máquinas em Feira, e informou que acionou a seguradora da transportadora. A motocicleta dele não tinha seguro.