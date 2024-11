10 mil pés de maconha são encontrados e destruídos pela polícia na Bahia

Plantio foi encontrado na localidade da Ilha do Serrotinho, Pilão Arcado - Foto: Divulgação / PMBA

Uma grande plantação de maconha foi descoberta e incinerada pela polícia nesta quarta-feira (23), na Ilha Serrotinho, zona rural de Pilão Arcado, no norte da Bahia. Cerca de 10 mil pés de cannabis sativa foram destruídos durante uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil do município.

Segundo as autoridades, antes da incineração, uma amostra da erva foi recolhida e apresentada para perícia na Delegacia de Pilão Arcado, onde a ocorrência foi formalmente registrada. No entanto, a polícia não forneceu detalhes sobre como a plantação foi descoberta, nem informou quem seria o proprietário do terreno onde a droga foi encontrada.

Este não é um caso isolado. Em agosto, outra operação de erradicação de plantio foi realizada no norte do estado, na cidade de Curaçá, resultando na incineração de mais de 11 mil pés de maconha. O local também se encontrava em área rural e era irrigado com água proveniente de furto. Um mês antes, em julho, uma outra operação em Curaçá resultou na queima de 8,3 mil pés da planta.