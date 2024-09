Motociclista morre após ser atingido por linha de cerol na Bahia

- Foto: Reprodução/TV Santa Cruz

Um motociclista morreu após ser atingido por um linha de cerol enquanto trafegava pelo km 714 da BR-101, em trecho de Eunápolis, no extremo sul da Bahia.

Ele foi identificado como Edmilson Moreira Araújo, de 38 anos, e teve o pescoço cortado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o piloto transportava um passageiro de 24 anos, quando foi surpreendido pela linha com a substância proibida.

O cerol provocou um corte profundo no pescoço do motociclista, que perdeu o controle do veículo e caiu. O homem chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu no local. O passageiro não sofreu lesões.

Leia também:

>> Motociclista morre após ser atingido por linha de pipa com cerol

>> Homem e namorada são mortos a tiros por grupo de assassinos

>> Motoboy é assaltado, se revolta e prende ladrão em Salvador; assista

Testemunhas relataram que a linha de cerol era utilizada por dois garotos. Os meninos, que soltavam pipa no local, fugiram após o acidente.

Projeto de proibição

Na prática, o uso do cerol já é proibido pelo Código Penal Brasileiro. Isso porque o artigo 132 define como crime "expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente". Mas um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional pode tornar a proibição mais específica.

Em fevereiro deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou um texto que torna crime o uso de cerol em pipas. O projeto seguiu para discussão no Senado. Quanto à pena, o PL propõe multa de R$ 500 a R$ 2,5 mil, aplicada em dobro em casos de reincidência.