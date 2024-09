Homem e namorada são mortos a tiros por grupo de assassinos

- Foto: Redes Sociais

Um homem de 35 anos e a namorada foram assassinados a tiros ao saírem de carro de um condomínio, em Fortaleza. Segundo a polícia local, ele era responsável por pelo menos 10 assassinatos na cidade e respondia por nove crimes diferentes.

O homem tinha passagens por roubo, receptação, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, ameaça, desobediência, desacato, adulteração de chassi e crime contra a administração pública.

A morte do casal

O homem estava dirigindo o carro com a mulher no banco do passageiro. Ao terminar de sair do condomínio, o veículo das vítimas foi interceptado por outro carro, de onde desceu um suspeito de arma em punho apontando para o casal.

Leia também:

>> Jovem morre afogado após fugir de escola para tomar banho em rio

>> Idosa sofre fratura exposta após ser atropelada pelo próprio carro

>> Saiba os lugares em que 'Gão' comandava em Salvador

Ao perceber a aproximação do suspeito, o motorista tentou fugir, porém atropelou um motociclista que estava chegando ao local com um passageiro. Nesse momento, outros criminosos apareceram e dispararam dezenas de vezes contra as vítimas no carro.

Durante a ação, os suspeitos retiraram o homem já ferido de dentro do veículo e continuaram atirando até ele parar de esboçar reação. O grupo fugiu em carros e motocicletas, porém, momentos depois, um criminoso voltou e pegou algo que estava próximo ao corpo do homem.

O casal morreu no local. Já o motociclista atropelado e o passageiro que estavam chegando ao condomínio no momento do ataque, conseguiram se proteger e não ficaram feridos. Testemunhas relataram que ouviram mais de 50 tiros durante a execução do casal.

O caso está a cargo da 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realiza apurações no intuito de identificar os autores do crime.