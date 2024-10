Motociclista morre atropelado por carreta após bater em carro

Corpo foi retirado da estrada por equipe do DPT de Jacobina - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um motociclista morreu após ser atropelado por uma carreta, na BR-324, em trecho do município de Jacobina, entre os distritos Novo Paraíso e Junco. O acidente aconteceu na noite de terça-feira (1º), depois do piloto bater em um carro de passeio na estrada.

Segundo testemunhas, o rapaz foi arremessado e o condutor da carreta não conseguiu desviar, passando por cima do corpo. A via foi sinalizada com galhos de árvores por motoristas que presenciaram a cena.

O corpo do motociclista foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Jacobina. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do carro ou do caminhão.