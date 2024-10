Suspeito é morto a tiros durante confronto em Vera Cruz

Cerca de 340 pinos de cocaína e embalagens também foram achadas - Foto: Divulgação | PM

Um homem foi morto a tiros durante um confronto com a Polícia Militar, nesta quarta-feira, 2, em Vera Cruz, município na Bahia. Segundo a PM, ele foi identificado como Messias Alcântara da Silva, de 24 anos.

Militares do 23º Batalhão de Policia faziam rondas na localidade conhecida como Morro do Gato quando foram surpreendidos por disparos feitos por homens armados. Após o revide, o grupo fugiu e outro confronto ocorreu durante a perseguição.

Após a troca de tiros, Messias foi localizado baleado e levado para o Hospital Geral de Itaparica, mas não resistiu os ferimentos.



Com ele foram encontrados um revólver calibre .38, 140 porções de maconha, um saco com a erva, 27 pedras de crack embaladas e outras várias unidades do entorpecente. Cerca de 340 pinos de cocaína e embalagens também foram achadas.

O material foi encaminhado para a 24ª Delegacia Territorial, onde foi registrada a ocorrência.