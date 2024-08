Motocilista é preso pela PRF após fazer o 'superman' durante fuga

Com placa levantada e fazendo acrobacias na rodovia, motociclista acaba detido na BR 101 - Foto: Divulgação

Na tarde desta sexta-feira, 26, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve em flagrante um motociclista de 31 anos. A ocorrência aconteceu na BR 101, em trecho do município de Laje.

Segundo a PRF, rra por volta das 15h30, quando o condutor de uma motocicleta Honda/CG 160 Fan recebeu o comando de parada. A ordem foi desrespeitada pelo condutor, razão pela qual os policiais iniciaram um acompanhamento tático, que se prolongou por alguns quilômetros na rodovia.

Durante a fuga, o motorista transitou em alta velocidade, efetuando a manobra conhecida como superman, na qual o condutor fica deitado sobre o banco da motocicleta, segurando-se apenas pelo guidon. A manobra é perigosa e pode ocasionar acidente grave.

Além disso, o motociclista fez várias ultrapassagens indevidas, bem como desrespeitou as sinalizações dos trechos durante a fuga. Foram feitas várias tentativas de parada, com o uso dos dispositivos sonoros e de iluminação de emergência (giroflex), porém a moto só foi interceptada após o condutor realizar uma manobra brusca e adentrar uma vicinal.

Durante a abordagem, a equipe notou que a placa da moto estava levantada com o objetivo de tentar escapar de fiscalizações da polícia.

O veículo apreendido e o motociclista foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil local, para os procedimentos cabíveis. Ele foi autuado em flagrante com base no Código Penal e no Código de Trânsito Brasileiro.