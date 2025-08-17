BAIXO SUL
Motorista atropela e mata criança na BR 101; veja vídeo
Testemunhas disseram que condutor forçou uma ultrapassagem e retirou a placa do veículo antes de fugir do local do crime
Uma ultrapassagem indevida resultou na morte de uma criança na BR 101, no trecho que liga Camamu a Itacaré, no baixo sul da Bahia. O condutor de uma picape, modelo Amarok, branca, de placa HDG-1875, invadiu o acostamento e fugiu sem prestar socorro à vítima.
O site Verdinho Itabuna postou um vídeo gravado logo após o ocorrido. Confira:
Consultas realizadas junto ao Detran apontam que a caminhonete está registrada em nome da empresa César Rabelo Rodrigues-ME, inscrita no CNPJ nº 06.156.048/0001-70, sediada em Mirabela (MG).
Omissão de socorro
A criança, ainda não identificada, conduzia uma bicicleta no momento em que foi atingida pelo veículo. Testemunhas relataram que o condutor trafegava em alta velocidade e, ao tentar ultrapassar outro veículo, acabou atingindo a criança no acostamento. Após o atropelamento, o motorista desceu do carro e retirou a placa traseira do veículo, fugindo sem prestar socorro à criança.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus, onde passará por necropsia. O caso está sendo investigado pelas delegacias de Itacaré e Ilhéus, que buscam identificar e localizar o motorista responsável.
