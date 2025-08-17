Menu
BAIXO SUL

Motorista atropela e mata criança na BR 101; veja vídeo

Testemunhas disseram que condutor forçou uma ultrapassagem e retirou a placa do veículo antes de fugir do local do crime

Redação

Por Redação

17/08/2025 - 13:21 h | Atualizada em 17/08/2025 - 14:06
Criança foi atingida pela caminhonete quando andava de bicicleta pelo acostamento da BR 101
-

Uma ultrapassagem indevida resultou na morte de uma criança na BR 101, no trecho que liga Camamu a Itacaré, no baixo sul da Bahia. O condutor de uma picape, modelo Amarok, branca, de placa HDG-1875, invadiu o acostamento e fugiu sem prestar socorro à vítima.

O site Verdinho Itabuna postou um vídeo gravado logo após o ocorrido. Confira:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Blog Verdinho Itabuna (@verdinhoitabuna)

Consultas realizadas junto ao Detran apontam que a caminhonete está registrada em nome da empresa César Rabelo Rodrigues-ME, inscrita no CNPJ nº 06.156.048/0001-70, sediada em Mirabela (MG).

Omissão de socorro

A criança, ainda não identificada, conduzia uma bicicleta no momento em que foi atingida pelo veículo. Testemunhas relataram que o condutor trafegava em alta velocidade e, ao tentar ultrapassar outro veículo, acabou atingindo a criança no acostamento. Após o atropelamento, o motorista desceu do carro e retirou a placa traseira do veículo, fugindo sem prestar socorro à criança.

VÍDEO: Motorista é flagrado na Estrada do Coco dirigindo na contramão
Bahia tem crescimento no número de mortes por embriaguez no trânsito
Bahia bate recorde de mortes no trânsito dos últimos 25 anos em 2024

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus, onde passará por necropsia. O caso está sendo investigado pelas delegacias de Itacaré e Ilhéus, que buscam identificar e localizar o motorista responsável.

x