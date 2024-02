Motorista de aplicativo preso por roubo é absolvido pelo TJBA | A TARDE

Um motorista de aplicativo, acusado de envolvimento em um assalto com cinco vítimas, foi absolvido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Jefferson Bento Santana foi apontado como um dos coautores do crime durante a realização das corridas.

A absolvição do profissional é fruto de um recurso do Ministério Público estadual, por meio da promotora de Justiça, Samira Jorge, e foi atendida pela 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), na última terça-feira, 30. No entendimento da promotora, não existiam provas contundentes em relação ao réu.



O MP alegou, no recurso, que o acusado foi coagido pelos dois autores, que solicitaram a corrida de aplicativo, a conduzir o veículo enquanto eles praticavam os assaltos e que, se não cooperasse, “o próprio motorista figuraria no rol das vítimas”.



Na oportunidade, a promotora de Justiça ainda pontuou que, o testemunho de duas das vítimas levantando suspeita de que Jefferson estaria mancomunado com os assaltantes, “levaram as instituições de justiça e segurança a supor a sua participação”. A promotora ainda continuou que “em momento posterior, as vítimas mudaram as suas versões dos fatos, o que veio a revelar que “quanto aos roubos duplamente majorados supostamente praticados contra os ofendidos, não há nenhum vínculo que aponte para a coautoria de Jefferson. A Justiça atendeu aos argumentos do MP e excluiu Jefferson de qualquer imputação criminal".

O crime do qual Jefferson foi inocentado, aconteceu no dia 23 de setembro de 2021, por volta das 20h, no bairro Mangabeira, em Feira de Santana.