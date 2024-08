Motorista de caminhão morre em acidente na BA-160

Bombeiros militares do 20º BBM, em Bom Jesus da Lapa, resgataram o corpo do motorista - Foto: Divulgação | CBMBA

O motorista de um caminhão que transportava carga de madeira morreu na tarde desta quinta-feira, 1º, na BA-160, no trecho de Paratingam na Bahia. O acidente ocorreu à altura do povoado Alto do Jatobá e deixou parte da via interditada com a carga de madeira que era transportada na carroceria do caminhão.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), bombeiros militares do 20º BBM, em Bom Jesus da Lapa, resgataram o corpo do motorista das ferragens do caminhão. O trabalho contou com o apoio de uma guarnição da 28ª CIPM, que controlou o trânsito e fez a segurança da cena.

Carga de madeira ficou espalhada na via | Foto: Divulgação | CBMBA

Devido à complexidade da situação, um caminhão munck foi utilizado para erguer o veículo e auxiliar o trabalho de resgate. Após isso, os militares cortaram parte da cabine para criar acesso e retirar o corpo

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a remoção do corpo, identificação e demais procedimentos legais. A identidade da vítima não foi divulgada.