Motorista de caminhão-tanque é detido com documento falso em Itaberaba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve em flagrante, na tarde desta sexta-feira, 15, um homem dirigindo no Km 228 da BR 242, trecho do município de Itaberaba, com um CRLV falsificado.

Por volta de 15h20, os policiais faziam fiscalização preventiva quando avistaram uma carreta bi-trem parada na rodovia por problemas mecânicos. Após analisar a documentação apresentada pelo motorista, os PRFs constataram sinais evidentes de falsificação do CRLV. Além disso, o licenciamento do cavalo-trator estava atrasado desde 2021.O motorista disse não saber das irregularidades.

Por se tratar de documento falso, o homem que reside no estado de Goiás foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para formalização dos procedimentos cabíveis.

Usar qualquer papel falsificado ou alterado é crime previsto no art. 304 do Código Penal e tem como pena de 2 a 6 anos de reclusão, e multa.