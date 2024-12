Motorista de ônibus metropolitano é morto a tiros na BR-324

Motorista operava a linha Candeias x terminal de Águas Claras - Foto: Reprodução

Um motorista de ônibus foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira, 27, em um trecho da BR-324, em Simões Filho. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, o homem, identificado como Tiago dos Anjos Santana, de 36 anos, é motorista metropolitano da empresa Avanço Transportes e Turismo e estava encerrando sua jornada de trabalho quando aconteceu o crime.

Ainda de acordo com a nota do Sindrodoviários, o motorista operava a linha Candeias x terminal de Águas Claras. A Avanço Transportes e Turismo publicou uma nota lamentando o ocorrido.

"O jovem trabalhador Tiago dos Anjos Santana vinha prestando, há pouco tempo, serviços ocasionais, tendo realizado o seu último serviço em favor desta empresa ainda antes das 18h do dia 27/11/2024, de modo que a notícia pegou a todos de surpresa, causando grave comoção e consternação. A Avanço Transportes e Turismo Ltda., portanto, expressa os seus sinceros sentimentos aos familiares enlutados, aos quais vem manifestando a solidariedade e o apoio que estão ao seu alcance", escreveu em nota.

De acordo com a Polícia Civil, foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências apuram a autoria e motivação para o crime.