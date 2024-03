Motorista de ônibus morre após batida com caminhão na Bahia | A TARDE

Um motorista de ônibus de turismo morreu na madrugada desta sexta-feira, 8, após um acidente envolvendo um caminhão, na BA-026, entre os municípios de Planaltino e Maracás, no sudoeste da Bahia.

De acordo com imagens que o Portal A TARDE teve acesso, o caminhão ficou com a parte da frente bastante destruída.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os veículos bateram de frente. Algumas pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais de Planaltino. Os estados de saúde das vítimas não foram revelados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ajudou no resgate do motorista do caminhão, que ficou preso às ferragens. Os passageiros que não apresentaram ferimentos seguiram para outro ônibus.