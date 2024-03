Motorista morre e outro fica gravemente ferido após colisão | A TARDE

O motorista de um caminhão morreu e outro ficou gravemente ferido após os veículos colidirem na madrugada desta terça-feira, 27, na BA-210. O acidente ocorreu nas proximidades do povoado de Riacho Seco, no município de Curaçá, situado no norte da Bahia.



Segundo o Departamento de Polícia Técnica (DPT), a batida ocorreu quando um dos motoristas fez uma manobra para desviar o caminhão de um animal na pista. Com o desvio, os veículos tiveram uma colisão transversal e ambos pegaram fogo.

O motorista que morreu no local foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro, também na região norte.

Já o condutor sobrevivente teve cerca de 70% do corpo queimado, conforme estimado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado, inicialmente, para o Hospital Municipal de Curaçá. Posteriormente, o motorista foi transferido para o Hospital Regional de Juazeiro, onde permanece internado.

A identidade de ambas as vítimas não foi divulgada até o momento.