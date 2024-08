Motorista perde controle e atropela três pessoas em Lauro de Freitas

Situação aconteceu na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana - Foto: Felipe Alves

Um carro perdeu o controle, na tarde deste sábado, 10, próximo à rua das Mangabeiras, em Lauro de Freitas, e três pessoas foram atropeladas. Segundo informações preliminares obtidas com exclusividade pelo Portal A TARDE, a condutora do veículo perdeu o controle da direção e acabou invadindo uma casa. A causa do acidente ainda é desconhecida.

Uma equipe do Corpo de Bombeiro, com o auxílio do helicóptero, foi ao local para fazer o atendimento. Prepostos do Samu também estão no local para prestar os primeiros socorros.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) socorreu uma vítima e fez o reagente aeromédico, levando para o Hospital Municipal para que recebesse atendimento especializado. Ainda segundo a corporação, as outras vítima foram atendidas por unidade do 12° BBM/Salvar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas no acidente.