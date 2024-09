Motorista sob efeito de álcool é preso após se envolver em batida na BR-101

Os condutores foram submetidos ao teste de etilômetro, que confirmou o resultado no bafômetro - Foto: Reprodução/PRF

Um idoso de 67 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira, 19, após se envolver em um batida entre veículos e ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool. A ocorrência foi registrada na BR-101, trecho do município de Alagoinhas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 21h, uma equipe da corporação foi acionada para atendimento a um sinistro no KM-103 da rodovia. No local, os PRFs constataram que se tratava de uma colisão frontal entre uma caminhonete e um caminhão. Não há informações sobre feridos.



Os envolvidos no acidente foram submetidos ao teste do “bafômetro”. No idoso, condutor da caminhonete, o aparelho acusou uma concentração de álcool de 0,86 mg/l. O resultado (superior a 0,34mg/l) representa um crime de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).



O infrator, que reside na zona rural de Alagoinhas, foi preso por embriaguez ao volante e apresentado à Polícia Civil, para lavratura do flagrante e demais procedimentos cabíveis.