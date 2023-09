Movimento negro pede justiça por Mãe Bernadete no Grito dos Excluídos

Nesta quinta-feira, 7 de setembro, às 9h30, diversos grupos do movimento negro da Bahia, acompanhados de familiares de Mãe Bernadete, ialorixá assassinada no dia 17 de agosto, e Binho do Quilombo, irão participar do Grito dos Excluídos em protesto e por justiça pelas mortes de quilombolas, indígenas e povo negro na Bahia.

Além deles, familiares e amigos do jovem José William Santos Barros, da comunidade quilombola de Alagadiço, em Juazeiro, assassinado no último dia 27, por policiais militares, também estarão no ato pedindo por justiça.

Depois do Grito dos Excluídos, às 18h, também vai acontecer a segunda Quinta da Vigília, na Igreja São Francisco de Assis, no Pelourinho.

O ato, que vai vai até novembro, pede justiça pelas mortes de 11 quilombolas assassinados na Bahia nos últimos dez anos, segundo dados da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq).

Estarão também presentes familiares de Mãe Bernadete e Binho do Quilombo, e do jovem Willian, além dos moradores do quilombos Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, e Alagadiço, em Juazeiro.

Os atos deste 7 de setembro têm como organizadores a EDUCAFRO, o Coletivo Resistência Preta, a Associação dos Grêmios Estudantis de Salvador, União Estadual de Estudantes (UEE), e o Movimento Negro Unificado (MNU), entre outros.