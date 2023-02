MP cobra instalação de saneamento para catadores de recicláveis

As inspeções realizadas desde a quinta-feira, 16, primeiro dia do carnaval, levaram o Ministério Público da Bahia a articular com órgãos responsáveis o serviço para a ligação de água, bem como a necessidade das centrais serem protegidas dos efluentes das ruas, já que com a forte chuva desta segunda-feira, 20, grande parte das latas coletadas pelos catadores de recicláveis, se mistura à sujeira da rua lavada com sabão.

O material acaba escorrendo pela vala que atravessa as estruturas das centrais de coleta montadas para a folia, o que faz chegar até a outra parte do material coletado, já depositado na área coberta das unidades.

As 11 centrais de coleta não têm ligação de água e esgoto, sendo assim os catadores ficam com limitações em fazer a higiene pessoal, embora façam o trabalho fundamental de coletar latas e plásticos do chão sujo, inclusive de urina, das ruas dos circuitos.

Catadores, cooperados e autônomos, das centrais estão sendo orientados pelos órgãos a usar os contêineres de banho localizados no Politeama; na rua Miguel Burnier, na Barra; próxima à Praça do Camaleão, na Ondina; e no Vale do Canela.