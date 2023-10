MPT apura caso de açougueiro que morreu queimado em Ilhéus | A TARDE

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu inquérito civil para apurar acidente de trabalho que causou a morte de um açougueiro, em Ilhéus, sul da Bahia.

A vítima trabalhava em uma loja de carnes do município e morreu após permanecer 17 dias hospitalizado em razão de queimaduras sofridas quando usou álcool para aquecer alimentos nas instalações da empresa. A vítima foi identificada como Jemerson Figueiredo de Araújo.

De acordo com relatos de testemunhas, o funcionário teria usado álcool para aquecer a refeição em um recipiente improvisado quando houve a explosão que atingiu o rosto e o corpo do trabalhador. Jemerson ficou com 50% do corpo queimado e foi levado para o hospital, porém não resistiu.

O MPT vai solicitar informações dos órgãos que atuam no caso, como Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e principalmente Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da Bahia (SRTE-BA), órgão de fiscalização que em casos de acidentes de trabalho fatais realiza perícia para verificar o cumprimento das normas regulamentadores de saúde e segurança do trabalho específicas para este tipo de atividade econômica.