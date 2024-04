MPT faz campanha pela saúde mental no ambiente de trabalho na Bahia | A TARDE

Apenas na última semana de março ocorreram três acidentes fatais em ambientes de trabalho na Bahia. Mais de 570 mil afastamentos por transtornos mentais no país foram registrados em 2020 - número 26% maior do que o registrado em 2019 -, conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Com o intuito de chamar atenção para a prevenção de acidentes e adoecimentos decorrentes do trabalho, o Ministério Público do Trabalho (MPT) promove o Abril Verde.

O tema da campanha deste ano é focado na questão da saúde mental no ambiente de trabalho. Com o slogan “Adoecimento também é acidente do trabalho. Conhecer para prevenir”, estão previstas ações como seminários, audiências, organização de fiscalizações em temáticas envolvendo o ambiente de trabalho, e iluminação de prédios e monumentos públicos.

O procurador-chefe do MPT na Bahia, Maurício Brito, explica a relevância do tema. “Nesse novo século, nessa nova era em que estamos, a questão das telas, das exigências, da meta, da entrega de resultados, da cobrança excessiva cada vez mais, isso ocasiona uma série de adoecimentos mentais. A maior epidemia que nós temos é a epidemia de doenças mentais no ambiente de trabalho, especialmente no brasileiro”.

O reconhecimento da preocupação com a saúde mental no ambiente de trabalho é um assunto cada vez mais presente. No grupo de 468 doenças listadas pelo MTE estão incluídas transtornos como depressão, ansiedade, pânico, estresse pós-traumático, transtorno bipolar e fobia social.

Outro dado relevante é o reconhecimento da síndrome de Burnout como doença decorrente do trabalho, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2022.

É nesse cenário que Maurício reforça a importância do conhecimento para prevenção de doenças. “A gente tem que saber da importância de cuidar do ambiente de trabalho interno, cuidar do nosso pessoal, ter um olhar ali para o próximo, uma escuta ativa, ter ouvidoria instalada, ter canal médico, ter equipe médica, fazer exames periódicos, conversar, palestras no ambiente de trabalho, porque conhecer o próximo, também é uma forma de prevenção”.

Números

De 2012 a 2022, foram comunicados 6,7 milhões acidentes de trabalho e 25,5 mil mortes no emprego com carteira assinada, segundo os dados atualizados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. O atendimento hospitalar é o setor econômico com mais notificações de acidentes de trabalho, com 13,6%. A construção de edifícios vem em seguida com 2,9% das notificações.

No mesmo período e pelo mesmo critério de registro de casos, a Bahia teve 2.334 acidentes fatais de um total de 374.328 casos comunicados. A estimativa é que esses números sejam até quatro vezes maiores.No período de 2012 a 2022, ocorreram em todo o país 2,3 milhões de afastamentos pelo INSS em razão de doenças e acidentes de trabalho, e o gasto com benefícios previdenciários acidentários, em valores nominais, chega a R$136 bilhões.