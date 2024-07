MPT investiga morte de homem em garimpo na Bahia

Ainda não há informações se ele era empregado de algum garimpeiro que atua no local. - Foto: Redes sociais

O Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou inquérito para apurar as causas da morte de um homem em um garimpo em Pindobaçu, no norte da Bahia. Informações iniciais indicam que Alan Alves Mamona, 41 anos, não resistiu aos ferimentos após cair em um mina de exploração de esmeraldas.

Alan, que era casado desde 2020 e tinha uma filha, morreu uma semana depois de completar 41 anos, segundo dados coletadas em suas redes sociais. O sepultamento aconteceu na manhã deste sábado,29.



De acordo com o MPT, ainda não há informações se ele era empregado de algum garimpeiro que atua no local.

O órgão declarou ainda que deverá contar com informações dos órgãos que atuam no caso, como Departamento de Polícia Técnica, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Médico-Legal e principalmente a Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA).

Em sua rede social, a Cooperativa Mineral da Bahia lamentou o ocorrido e decretou o cancelamento do expediente na última sexta,28. A entidade disse ter ficado com "corações enlutados" e desejou que "familiares e amigos encontrem forças suficiente para superar esse momento de dor irreparável".

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a vítima chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu. Depoimentos foram coletados e foi iniciada a apuração do caso.