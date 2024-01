MST da Bahia recebe documentos e veículo em encontro estadual | A TARDE

Na sexta-feira, 22, último dia do 36º Encontro Estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na Bahia, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), entregou o primeiro lote de 62 Cadastros Estaduais Florestais de Imóveis Rurais (Cefir) a assentamentos de reforma agrária do estado, de um total de 445 cadastros que serão entregues ao longo de 2024.

O Cefir desempenha um papel crucial na proteção dos territórios contra explorações indevidas, no planejamento ambiental e na regularização documental das famílias. Esse cadastro reúne informações ambientais detalhadas, mapeando áreas de preservação permanente, reservas legais, vegetação nativa e as áreas de uso da comunidade.

Para as famílias, o Cefir se torna uma ferramenta vital, comprovando a vinculação a um assentamento e abrindo caminho para o acesso a políticas públicas, como créditos, benefícios previdenciários e cotas em universidades.

Além da entrega dos Cefir, o evento contou com a entrega de um veículo utilitário à Cooperativa Central do MST, fortalecendo a logística para o escoamento da produção dos assentamentos, especialmente em contratos com programas de alimentação escolar e aquisição de alimentos.

O diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, enfatizou o compromisso de fortalecer ainda mais a agricultura familiar.

"Nesse encontro, reiteramos nosso pacto com o Governo do Estado de não só produzir alimentos in natura, mas também alimentos com valor agregado. Trabalhamos isso em 2023 e, em 2024, vamos materializar essa ação, colocando em embalagens produtos como café, chocolate, leite, mel, produzidos por essa turma tão guerreira. São mais de 60 mil assentados (as) que nós temos na Bahia. É a agricultura familiar e a reforma agrária mais forte.”

Evanildo Costa, da Direção Nacional do MST, destacou a importância das ações do dia. "A entrega desse automóvel será importante para ajudar no escoamento da produção dos assentamentos, especialmente para as escolas, por meio de contratos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e vai fortalecer o processo de comercialização. Tivemos ainda entrega do Cefir. São ações que irão melhorar e fortalecer a agricultura familiar no estado da Bahia."