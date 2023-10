MTST promove Campanha de arrecadação para o Dia das Crianças | A TARDE

A ocupação Recanto do Picuaia, do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto, em Lauro de Freitas está realizado uma campanha de arrecadação para o dia das crianças

Batizada de Brinquedo Solidário, a iniciativa do Juventude Fogo no Pavio tem como objetivo promover um dia recreativo com entrega de brinquedos para as crianças da ocupação.

Para participar basta efetuar a doação de qualquer valor atraves da chave PIX:[email protected].