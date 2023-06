Mulher diz não ter sido paga por sexo dentro de ônibus; vídeo

A viagem de Salvador para Ubatã, município baiano que fica a quase 400 km da capital, normalmente é tranquila, mas ganhou um capítulo de confusão na noite desta terça-feira, 27. Uma mulher acusou um homem de ter feito relação sexual, durante a viagem de ônibus, e não ter sido paga pelo ato. Os envolvidos não foram identificados.

Segundo passageiros do ônibus, a moça estava alterada e com uma garrafa de bebida alcoólica na mão desde o início da viagem, na rodoviária de Salvador. Dentro do ônibus, ela começou a interação com o rapaz e ambos foram para a última poltrona do veículo, que já estava na BR-324 com as luzes internas apagadas.

Após alguns minutos, a mulher se levantou da poltrona exaltada, perguntando pelo dinheiro dela. O homem então voltou para o seu assento de origem e negou que tenha tido relações com a moça.

A partir daí, a confusão tomou conta do ônibus em movimento, pois a mulher gritava e xingava contra o rapaz, enquanto os outros passageiros tentavam entender o que tinha acontecido.

null Reprodução / Redes Sociais

O motorista do ônibus parou o veículo, foi informado da situação e encontrou policiais militares que faziam patrulha na rodovia, na altura do município de Candeias.



Os policiais militares conversaram com a suposta vítima e conseguiram acalmá-la. Ela foi realocada em uma poltrona na parte da frente do ônibus e a viagem prosseguiu sem maiores problemas, mesmo com a insegurança de alguns passageiros.