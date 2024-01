Mulher é flagrada com veículo roubado em 2018 na Bahia | A TARDE

Uma mulher foi detida durante uma blitz realizada na tarde de sábado, 13, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no trecho de Humildes, distrito de Feira de Santana, na Bahia. De acordo com a ocorrência, a motorista conduzia um veículo modelo Corolla, com registro de roubo feito em 2018.

Ainda de acordo com a PRF, a mulher, de 40 anos, é moradora de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e informou durante o depoimento que o carro é de propriedade do marido dela e que foi adquirido há cerca de 5 anos.

A polícia analisou um Boletim de Ocorrência, registrado pelo proprietário do Corolla verdadeiro, que teve os dados clonados e estava sendo utilizado no automóvel que possuía ocorrência de roubo. Ele informou que estava recebendo multas em lugares que nunca trafegou e também pontos na carteira sem ter cometido infração de trânsito.



A PRF orienta que, na pesquisa ou ato da compra, o novo proprietário sempre desconfie de anúncios tentadores e confronte as informações do documento com os elementos identificadores no veículo.