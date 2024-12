Mulher é presa com drogas em mala na rodoviária de Itabuna

Mulher estava em ônibus vindo do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação | PMBA – DCS

Uma mulher foi presa com drogas em uma mala na rodoviária de Itabuna na última segunda-feira, 9. De acordo com as informações, policiais militares em ação conjunta com a polícia civil abordaram um ônibus vindo do Rio de Janeiro e, com apoio de cães, conseguiram localizar entorpecentes e munições que estavam dentro da mala.

Leia mais

>> Celulares e drogas são apreendidos no Conjunto Penal de Paulo Afonso

>> Grupo empresarial é alvo de operação por sonegação de R$ 8 milhões



Foram encontrados 10 tabletes de crack, 1 tablete de cocaína, uma porção de droga “Skank”, 25 comprimidos de droga sintética e 50 munições calibre .40. A mulher, dona da mala, e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia da região, para registro da ocorrência.