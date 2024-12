Mulher é presa com mais de 5 kg de drogas em ônibus na Bahia

Inspeção no veículo contou com auxílio de cães farejadores - Foto: Foto: Divulgação / PRF

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira, 5, com 5,45 kg de entorpecentes em um ônibus interestadual no km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. De acordo com a PRF, o veículo seguia de São Paulo para Buíque, em Pernambuco.

Segundo a PRF, a inspeção no veículo contou com auxílio de cães farejadores. A bagagem da suspeita continha 1 kg de substância análoga à cocaína em tablete, 2,1 kg de crack, além de 2,35 kg de cocaína embalados em mais de 4.400 papelotes prontos para comercialização.

A passageira responsável pela carga foi detida e encaminhada à Polícia Civil em Vitória da Conquista.