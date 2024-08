Mulher é presa por maus-tratos contra a própria mãe de 65 anos na RMS

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Agentes da Polícia Militar da cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, realizaram a prisão de uma mulher no bairro de Verdes Horizontes, nesta sexta-feira, 26, por suspeita de maus-tratos contra uma idosa de 65 anos, que seria a própria mãe da agressora.

Os vizinhos e outros moradores do bairro ainda contaram que a senhora foi largada sem roupas no meio da rua e que sempre que alguém oferecia roupas ou ajuda, ela começava a gritar com medo, por estar muito assustada. Por conta disso, eles chamaram a PM e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao local.

Após ser atendida, a vítima foi levada para um Centro de Atenção Psicossocial e a suspeita de abandonar a mulher foi encaminhada para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Camaçari (Deam).

Não foi divulgado o suposto motivo da filha ter abandonado a própria mãe nas condições em que a idosa estava e nem se havia algum tipo de agressão físico sofrida pela senhora.

Leia também:

>> Vídeo mostra momento em que homem agride mãe de 81 anos; veja