Mulher lê e faz cálculos enquanto passa por cirurgia na Bahia | A TARDE

A baiana Juliana Vitória de Oliveira, de 24 anos, leu e conversou com a equipe médica do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), na cidade de Feira de Santana, enquanto realizava procedimento cirúrgico. A paciente passa bem.

Juliana foi diagnosticada com um tumor cerebral de oito centímetros de diâmetro, que ocupava uma área do cérebro que é importante para os movimentos. O cenário tornou a cirurgia perigosa.

Caso o procedimento fosse feito com a paciente desacordada, o mesmo poderia causar sequelas. Ela poderia ficar com o lado do corpo paralisado e com dificuldades para falar.

Essa foi a primeira vez que a unidade médica optou por realizar o procedimento com a paciente acordada. A jovem foi anestesiada para não sentir dor, mas conseguiu interagir com a equipe médica. O procedimento durou mais de 10h30. Ao final, ela conseguia falar e mexer os braços e pernas.