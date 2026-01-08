ACIDENTE
Mulher morre atropelada após cair de moto em rodovia baiana
A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos
Por Luiza Nascimento
Uma mulher morreu após ser atropelada ao cair de uma motocicleta, no km 710 da BR-116, no trecho do município Manoel Vitorino, no sudoeste da Bahia. O acidente aconteceu por volta das 20h desta quarta-feira, 7. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A vítima, que não foi identificada, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Investigação do caso
Leia Também:
A Polícia Técnica removeu o corpo ao Instituto Médico Legal de Jequié.
O caso foi registrado na Delegacia da PRF da região, que vai apurar as circunstância do acidente.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes