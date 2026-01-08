Menu
ACIDENTE

Mulher morre atropelada após cair de moto em rodovia baiana

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

08/01/2026 - 8:53 h
Uma mulher morreu após ser atropelada ao cair de uma motocicleta, no km 710 da BR-116, no trecho do município Manoel Vitorino, no sudoeste da Bahia. O acidente aconteceu por volta das 20h desta quarta-feira, 7. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A vítima, que não foi identificada, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Investigação do caso

Leia Também:

Homem morre e três pessoas ficam feridas após acidente na RMS
Acidentes em rodovias estaduais baianas diminuem 9% no fim de ano
Cinco pessoas da mesma família morrem após grave acidente na Bahia

A Polícia Técnica removeu o corpo ao Instituto Médico Legal de Jequié.

O caso foi registrado na Delegacia da PRF da região, que vai apurar as circunstância do acidente.

acidente de trânsito Bahia br-116 investigação motocicleta polícia rodoviária federal

