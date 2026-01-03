Menu
TRAGÉDIA

Cinco pessoas da mesma família morrem após grave acidente na Bahia

Todas as vítimas estavam no carro e morreram ainda no local

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

03/01/2026 - 14:24 h
Imagem ilustrativa da imagem Cinco pessoas da mesma família morrem após grave acidente na Bahia
-

Cinco pessoas da mesma família morreram após um grave acidete envolvendo colisão um carro de passeio e um caminhão na BR-135, na tarde de sexta-feira, 2, no trecho entre Barreiras e Riachão das Neves, no oeste da Bahia.

Todas as vítimas estavam no carro e morreram ainda no local. As vítimas foram identificadas como:

  • Edimar Nunes Oliveira, 62 anos
  • Eliene Moreira Dias, 47 anos — esposa de Edimar
  • Jéssica Moreira de Oliveira, 28 anos — filha do casal
  • João Vitor Moreira de Oliveira, 17 anos — filho do casal
  • uma criança, neta do casal, que não teve o nome divulgado

Suspeita de ultrapassagem irregular

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas a principal suspeita é de que a colisão tenha ocorrido durante uma ultrapassagem em local proibido.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas. Quatro ocupantes do carro ficaram presos às ferragens e precisaram ser retirados pelos bombeiros. Após o resgate, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras.

Família viajava para visitar parentes

Segundo familiares, o grupo havia saído de Brasília (DF) e seguia viagem para visitar parentes no município de Santa Rita de Cássia, também no oeste baiano.

O estado de saúde do motorista do caminhão não foi informado.

