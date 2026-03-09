Mulher some pós ser arrastada por enxurrada durante chuva na Bahia

- Foto: Redes sociais

Uma mulher identificada como Rosania Silva, 44, anos está desaparecida após ser levada pela força de uma enxurrada durante a forte chuva que atingiu Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na tarde desta segunda-feira, 9.

Segundo informações preliminares, a vítima estava em um carro de aplicativo quando o veículo acabou sendo arrastado pela correnteza na Avenida Caracas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o carro é tomado pela água. A passageira e o motorista conseguem sair do veículo, mas apenas o condutor consegue se salvar. A mulher acaba sendo levada pela enxurrada e desaparece.

Temporal

O temporal durou cerca de duas horas e provocou alagamentos em diferentes pontos da cidade. De acordo com registros meteorológicos, o volume de chuva chegou a aproximadamente 30 milímetros no período.

O 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar informou, por meio de nota, que equipes foram mobilizadas para realizar buscas na região onde ocorreu o incidente.

Os bombeiros também alertaram que situações semelhantes já foram registradas no mesmo trecho em dias de chuva intensa.

Chuva forte não prevista

Segundo a prefeitura, uma chuva inesperada atingiu Vitória da Conquista na tarde desta segunda-feira, 9. O município estava com alerta amarelo até as 10h de hoje, mas o volume não passaria de 3mm.

A gestãoa argumenta que não houve renovação do alerta pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ao contrário do que era esperado, a média de chuva foi de 31,25mm, com o maior volume chegando a 54,46mm no bairro Recreio, e 43,71mm, no Patagônia.

A situação mais grave ocorreu na Avenida Caracas, onde um veículo que atua como Uber foi arrastado para o canal pela força da enxurrada. O veículo teria perdido o controle devido à força da água. O motorista conseguiu sair pela janela e alcançar a margem em segurança. No entanto, a passageira, ao tentar deixar o carro, acabou sendo arrastada pela correnteza.

Todas as guarnições do 7º Batalhão de Bombeiros Militar, juntamente com as equipes das secretarias da Casa Civil, Segurança Pública, Serviços Públicos, Infraestrutura Urbana e Mobilidade Urbana da Prefeitura, estão empenhadas nas buscas pela mulher. Ainda não há informações sobre o paradeiro dela, mas as equipes trabalham em todo o trecho de percurso da água, a exemplo da região da Santa Marta.