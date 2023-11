Município baiano fica destruído após chuva de granizo e ventos fortes | A TARDE

A cidade de Barra, no Vale do São Francisco, foi atingida por forte tempestade e ficou destruída por conta de ventos fortes e chuva de granizo. O fenômeno climático atinge o município baiano desde a tarde de segunda-feira, 20, e as imagens são surpreendentes.

A tempestade danificou telhados e rompeu cabos e energia, interrompendo o fornecimento de energia elétrica e internet em alguns locais. Segundo a prefeitura de Barra, uma equipe da Secretaria de Infraestrutura está atuando para dar suporte à população nos pontos mais críticos.

A prefeitura alertou ainda a população sobre os riscos de choque elétrico, devido à fiação que fica espalhada pela cidade. "A prefeitura de Barra informa ainda que está em contato com a concessionária Neoenergia Coelba, solicitando a remoção de postes e fios caídos, assim como a desobstrução da rede elétrica, com a retirada de galhos de árvores que estão causando falta de energia em alguns pontos da cidade", diz, em nota.

Veja vídeo:





Thiago Vinicios Lapoense