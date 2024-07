Mutirão de glaucoma e catarata oferece exames gratuitos em Salvador

O atendimento será direcionado para homens e mulheres a partir de 50 anos - Foto: Divulgação

O Mutirão de Glaucoma e Catarata da Fundação Lar Harmonia irá realizar exames gratuitos neste domingo, 14, das 7h às 14h, no Ambulatório Médico Odontológico Eurípedes Barsanulfo (AMEB), na sede da Fundação, na Rua Deputado Paulo Jackson n° 560, em Piatã. Para realizar a marcação é necessário entrar em contato pelo WhatsApp (71) 9 9605-9730. As vagas são limitadas.

O atendimento será direcionado para homens e mulheres a partir de 50 anos e, havendo casos na família, pessoas a partir de 20 anos podem realizar os exames. No momento, será necessário apresentar originais e cópias do RG, cartão do SUS de Salvador e do comprovante de residência.



A Fundação Lar Harmonia presta assistência médica, psicológica, emocional e social, principalmente, às famílias carentes do Bairro da Paz, de Alto do Coqueirinho e da Baixa do Tubo. Criada em 1994, a instituição desenvolve diversos projetos sociais com parcerias públicas e privadas.

Fazem parte das obras assistenciais da Fundação, além do ambulatório médico-odontológico, o Lar de Idosos Fabiano de Cristo, que abriga centros de convivência e de reabilitação. Uma escola integral, uma creche-escola, Núcleo de Psicologia, Núcleo Jurídico, editora e distribuidora de livros e o Núcleo de Assistência Social Francisco de Assis fazem parte da entidade.