Neoenergia leva ações de atendimento ao público ao Bahia Farm Show

Neoenergia Coelba participa da Bahia Farm Show 2025 - Foto: Divulgação

A Neoenergia Coelba participa da Bahia Farm Show 2025 - a maior feira de tecnologia agrícola e de negócios do Norte-Nordeste - com ações educativas, serviços de atendimento ao cliente e apresentação de novos investimentos estratégicos voltados para o desenvolvimento do oeste baiano.

Durante todos os dias da feira, a Neoenergia Coelba oferecerá uma estrutura de atendimento ao cliente. No local, será possível: Consultar solicitações em andamento, realizar negociação de débitos, solicitar orçamentos estimados para novas ligações e ampliações e educação para o uso consciente da energia.

Caminhão educativo

Entre as novidades deste ano, o destaque vai para o caminhão educativo "Aulas de Energia", uma Unidade Móvel Educacional que se transforma em uma sala de aula climatizada e interativa, com foco em educação para o uso seguro e racional da energia elétrica.

No espaço, o público poderá participar de experimentos, jogos e dinâmicas que explicam, de forma lúdica, temas como consumo consciente, eficiência energética e segurança. A visita também inclui uma experiência em realidade aumentada com a maquete virtual de usinas Eólica, Solar e Hidrelétrica, além de orientações práticas na chamada “Casa Eficiente”, que simula o ambiente doméstico e ensina como reduzir o desperdício de energia. Esta iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, regulado pela ANEEL.

Novas tecnologias

Como parte da programação da feira, será realizada uma palestra com o superintendente de Operações da Neoenergia Coelba na região Oeste, Leonardo Santana. Na apresentação, ele detalhará o plano de obras estruturantes e os investimentos previstos pela distribuidora para os próximos anos, com foco no fortalecimento da infraestrutura energética da região.

Além disso, o executivo abordará o Plano Preventivo de Manutenção e destacará as novas tecnologias que vêm sendo implantadas para aumentar a confiabilidade, a segurança no fornecimento de energia, especialmente em períodos de alta demanda agrícola.