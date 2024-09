'Neymar do PCC' é preso em flagrante com drogas, joias, Rolex e carro

Vitor Hugo, conhecido como Neymar - Foto: Reprodução

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira, 27, Vitor Hugo Carmo da Silva, conhecido como ‘Neymar do PCC’, em São Paulo. O homem é apontado como um os líderes do tráfico na capital paulista.

Segundo a TV Bandeirantes, o suspeito foi preso com drogas, joias e um carro importado, de luxo. Ele é apontado como ‘resumo do PCC’ na região.

Neymar é quem determina a dinâmica do tráfico de drogas na região e determina quem vai morrer no tribunal do crime. Com ele, meio quilo de ouro foi apreendido, fora outras joias pegas pela polícia, além de um Rolex e outros relógios de luxo.