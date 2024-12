Nota Premiada Bahia divulga calendário de sorteios para 2025

Primeiro sorteio acontecerá no dia 30 de janeiro - Foto: Matheus Pereira | GOV-BA

Foi divulgado o calendário com as datas de realização dos sorteios para o ano de 2025 da Nota Premiada Bahia. O primeiro sorteio do ano acontecerá no dia 30 de janeiro, quando concorrem os consumidores cadastrados que fizeram compras com a inclusão do CPF na nota ao longo do mês de dezembro de 2024.

De acordo com a Sefaz-Ba, no próximo ano serão realizados 12 sorteios regulares, cada qual distribuindo um prêmio de R$ 100 mil e outros 90 de R$ 10 mil. Haverá ainda o sorteio especial de R$ 1 milhão para um único ganhador, agendado para 17 de julho.

Para participar da campanha, basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e, a partir da inscrição, inserir na nota fiscal o CPF cadastrado, a cada compra realizada. Para os sorteios regulares, são considerados os bilhetes gerados a partir das compras realizadas no mês anterior. Para o sorteio especial, contam todos os bilhetes gerados entre 1º de junho de 2024 e 31 de maio de 2025.

No momento da inscrição, os participantes ainda escolhem até duas instituições filantrópicas vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área de saúde e outra da social, para compartilhar suas notas fiscais sempre que o CPF for inserido na nota.

Os pontos contam por igual para ambas as entidades, a cada nota emitida. A cada quadrimestre, a pontuação referente às notas fiscais compartilhadas é revertida em repasses financeiros de R$ 5 milhões para distribuição entre essas entidades.