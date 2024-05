Nova empresa segue operando linha 'Camaçari x Mussurunga' nesta terça | A TARDE

A operação da linha 'Camaçari x Estação Mussurunga' seguirá ocorrendo com a empresa Atlântico, durante esta terça-feira, 21, enquanto ainda está indefinida a situação dos rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (RMS). A medida visa compensar o serviço, uma vez que os funcionários da Avanço decretaram greve.

Os ônibus da Atlântico já operaram durante toda a segunda-feira, com a finalidade de suprir a demanda da população, que ficou desassistida por conta da paralisação. Estima-se que cerca de 120 mil pessoas foram prejudicadas pela situação.

Uma reunião ocorreu no último sábado, 18, com a finalidade de funcionários e empresa tentarem firmar acordo, mas não houve progresso nas demandas discutidas, sendo a principal delas a questão da recomposição salarial.

A empresa mostrou planilhas demonstrando prejuízo com os salários atuais, enquanto o Sindicato informou aos trabalhadores, que votaram a favor de manter a greve. Um novo encontro está previsto para acontecer na quarta-feira, 22.



De acordo com o Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos (SindMetro), a operação desta terça segue os mesmos moldes do dia anterior. Com o primeiro horário tendo início às 5h, com saída de ônibus a cada 30 minutos. O último horário de circulação está previsto para 20h30, em ambos os terminais.

