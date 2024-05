Saiba como fica a linha 'Camaçari x Terminal Mussurunga' nesta segunda | A TARDE

Em meio a greve dos rodoviários na Região Metropolitana de Salvador (RMS), o sindicato da categoria viabilizou uma empresa para atender a demanda da população que necessita utilizar a linha "Camaçari x Estação Mussurunga" para trabalhar.

Nesta segunda-feira, 20, a empresa Atlântico atendeu o pedido do sindicato e opera a linha desde às 5h, com saída a cada 30 minutos. Segundo o sindicato, o último horário do dia está previsto para 20h30.

"Estamos aqui na empresa Atlântico entregando ao gerente Edvandro, o documento solicitando que a empresa opere emergencialmente as linhas que estão paralisados da Avanço", disse Mário Cleber, presidente do Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos.

Inicialmente, quatro veículos serão utilizados para atender a linha. A expectativa do sindicato é de que a frota seja gradativamente ampliada nos próximos dias.

Greve



Iniciada no dia 8 de março, a greve prejudica cerca de 120 mil passageiros diariamente. Até o momento, ainda não há acordo nas negociações com a Avanço Transportes.

Uma reunião ocorreu no último sábado, 18, com a finalidade de funcionários e empresa tentarem firmar acordo, mas não houve progresso nas demandas discutidas, sendo a principal delas a questão da recomposição salarial.

A empresa mostrou planilhas demonstrando prejuízo com os salários atuais, enquanto o Sindicato informou aos trabalhadores, que votaram a favor de manter a greve. Um novo encontro está previsto para acontecer na quarta-feira, 22.



