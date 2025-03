Novo comandante assume 2º Distrito Naval na próxima quinta-feira

O 2º Distrito Naval conta com 21 Organizações Militares subordinadas, tendo como área de jurisdição os Estados da Bahia e Sergipe - Foto: Divulgação

O Vice-Almirante Antonio Carlos Cambra vai passar o cargo do Comando do 2º Distrito Naval, na próxima quinta-feira, 27, para o Vice-Almirante Gustavo Calero Garriga Pires, na sede do 2° Distrito Naval, bairro do Comércio. A cerimônia vai ser presidida pelo Almirante de Esquadra Cláudio Henrique Mello de Almeida, Comandante de Operações Navais, ás 10h da manhã.

Dentre as principais realizações no período em que comandou o Com2ºDN, o Vice Almirante Cambra atuou com distinção no fomento da Economia do Mar no estado, com destaque especial para o lançamento do Cluster Tecnológico Naval da Bahia.

Natural do Rio de Janeiro (RJ), o Vice-Almirante Garriga Pires foi promovido ao posto atual em 31 de março de 2024. Em sua carreira, participou de importantes comissões, como Comandante do Navio Patrulha “Gurupá”; Comandante da Fragata “União”; Comandante do Corpo de Aspirantes da Escola Naval; Comandante do Navio-Escola “Brasil”; Comandante do Centro Integrado de Segurança Marítima; Subchefe de Operações do Comando de Operações Navais; e Comandante de Operações Marítimas e Proteção da Amazônia Azul. Antes de ser designado para o Com2ºDN, ocupava o cargo de Diretor da Escola de Guerra Naval.

Comando do 2º Distrito Naval

A criação do Comando do 2º Distrito Naval remonta ao ano de 1942, quando da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ocasião em que foi decretada a criação dos Comandos Navais, sendo Salvador designada sede do Comando Naval do Leste. Essa denominação foi mantida até 1945, quando o Comando do 2º Distrito Naval passou a ter sua denominação atual.

Subordinado diretamente ao Comando de Operações Navais, o 2º Distrito Naval conta com 2.708.534 km2 de Área Marítima de Busca e Salvamento (SAR) e 1.346 Km de extensão litorânea.

Atualmente, conta com 21 Organizações Militares subordinadas, tendo como área de jurisdição os Estados da Bahia e de Sergipe.

Como um dos nove Comandos de Área da Marinha, o Com2ºDN tem a missão de “preparar e empregar o Poder Naval, a fim de contribuir para a defesa da Pátria; para a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem; para o cumprimento das atribuições subsidiárias previstas em Lei; e para o apoio à política externa”. Para tanto, desenvolve, em sua área de jurisdição, operações, patrulhas e inspeções navais de forma permanente, com a finalidade de implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos em nossa Amazônia Azul, com o emprego de meios operacionais nas fronteiras marítimas e fluviais de nossa jurisdição, bem como assegurar a salvaguarda da vida humana no mar, a segurança da navegação e a prevenção da poluição ambiental.