Novo Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação é empossado | A TARDE

A primeira reunião ordinária do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Conciteci), que ocorreu nesta terça-feira, 20, deu posse ao novo presidente da Conciteci, o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, André Joazeiro, e aos membros efetivos e suplentes do órgão. O encontro foi no auditório do Centro de Operações Especiais (COE), da Secretaria de Segurança Pública, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O Conciteci tem como finalidade definir e traçar diretrizes para a formulação e implementação da Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), estimulando a colaboração entre entidades estaduais, o governo federal e o setor produtivo. Para o secretário da Secti, André Joazeiro, a reativação do Conselho é essencial para organizar o sistema de ciência, tecnologia e inovação do Estado.

“Estávamos precisando desses atos normativos legais, como o decreto de regulamentação da lei, como a nova definição do Conselho, como a reestruturação da própria Fapesb, ou seja, deixarmos tudo isso muito organizado. O Conselho vai nos ajudar a pensar o desenvolvimento tecnológico que a Secti e Fapesb não podem fazer sozinhas sem ouvir a sociedade civil, a academia e a indústria. Então, é um momento de colocar todo mundo na mesa para discutir ciência e tecnologia”, frisou.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), o empresário Carlos Henrique Passos, destacou a importância do Conciteci para o desenvolvimento competitivo da indústria baiana. “Estamos vivendo um momento de muita intensidade da discussão do papel e do tamanho da indústria. E nós, da Fieb, sabemos que a ciência, a tecnologia e a inovação são fatores essenciais para que a indústria baiana possa ganhar competitividade e crescer. Então, esse conselho tem essa importância de tratar um tema que para nós é muito forte”.

A representante do Fórum de Reitores das Universidades Estaduais da Bahia, Amali de Angelis Mussi, reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), salientou a atuação do Conselho no campo acadêmico. “O nosso papel é fortalecer o desenvolvimento científico e tecnológico, principalmente a condição de ciência, que nós sabemos fazer bem, mas que sem parcerias, articulação e uma política que valorize, a gente não consegue caminhar muito. Então, esse conselho é extremamente importante, tanto para valorização da ciência, inovação e tecnologia, como também para valorização de todo e qualquer produção de conhecimento e popularização da ciência”.

Para Maria Madalena Firmo, da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CUT), a reativação do Conciteci é de fundamental importância para toda a classe trabalhadora. “Para nós da CUT, que representamos praticamente todas as categorias do estado, nós, enquanto classe trabalhadora, ao longo de todo o tempo, fomos excluídos de vários processos. E agora, estar em um conselho desse porte para ajudar a elaborar e pensar a ciência e tecnologia do Estado tem um significado muito forte pra gente, porque nós vamos contribuir na elaboração dessa política que, automaticamente, também servirá para a classe trabalhadora, para os nossos estudantes e nossos filhos”, destacou.

Na pauta, além da posse dos novos membros do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, foi aprovado o regimento do Conciteci e apresentada a 5ª Conferência Estadual de CT&I, na qual haverá, na primeira etapa, 11 Conferências Macroterritoriais que serão realizadas de 27 de fevereiro a 14 de março.