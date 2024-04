Número de mortos por dengue sobe para 28 na Bahia | A TARDE

O número total de óbitos por dengue no estado da Bahia subiu para 28. A morte, confirmada na terça-feira (5), pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), foi registrada no município de Juazeiro, no norte do estado.

Com o novo registro, a cidade agora soma três casos de óbitos pela doença. As informações sobre o paciente não foram divulgadas pela Sesab.

Até segunda (1°), a Bahia somava 175 cidades em estado de epidemia de dengue, 56 estavam em risco e outras 16 cidades em alerta.