Número de pessoas afetadas por furto de cabos cresce 65% em 2024

O furto, roubo, o vandalismo e, também, a receptação de cabos e equipamentos causam prejuízo direto para milhões de consumidores - Foto: Divulgação | Coelba

A quantidade de pessoas impactadas pelo furto de cabos de energia na Bahia cresceu cerca de 65% no primeiro semestre de 2024, quando comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com informações da Neoenergia Coelba, 435 ocorrências foram registradas envolvendo a prática criminosa nos seis primeiros meses do ano – uma média de 72 por mês.

Em 2024, cerca de três mil consumidores foram afetados pelo furto de cabos na Bahia. Em 2023, 1.743 pessoas tiveram o fornecimento de energia suspenso temporariamente pela prática ilegal. Os municípios com o maior número de ocorrência são Salvador, Feira de Santana, Conceição do Coité, Serrinha e Araci, respectivamente.

Leia também:

>>> 11 toneladas: Polícia baiana faz maior apreensão de cabos do Brasil

>>> Metrô de Salvador registrou 391 roubos de cabos em 2023

> >> Furto de cabos: Mais de oito mil pessoas são prejudicadas em 4 meses

Segundo a distirbuidora, além da interrupção provocada no momento da ação ilegal, o furto de cabos necessita que eletricistas da distribuidora precisem se deslocar para atender a ocorrência.

Em 2024, 650 equipes precisaram atuar na recomposição da fiação furtada. A Coelba ressaltou que esses profissionais poderiam estar atendendo outra demanda ou realizando serviços de melhoria da rede elétrica, porém estão dedicados a resolver a situação causada pelo furto.

Para tentar inibir a prática, a distribuidora desenvolveu um dispositivo que permite que os eletricistas da empresa, ao verificarem um possível furto, informem a situação à central da Neoenergia Coelba, que acionam equipes da Polícia Civil. Além disso, a distribuidora instalou inibidores de acesso nos postes de energia - material metálico que visa impedir que pessoas não autorizadas acessem a rede elétrica.

A Neoenergia Coelba vem mapeando e compartilhando com as autoridades os lugares com reincidência da prática e está substituindo as caixas da rede subterrânea por materiais chumbados com solda e concreto, o que dificulta a conclusão da ação.

A distribuidora reforça que, além de ilegal, o furto de cabos é realizado por pessoas não capacitadas e autorizadas, podendo ocasionar um acidente grave – e até fatal, com quem pratica o ato e com as pessoas ao redor. Também são registrados furtos de cabos da rede subterrânea. Esta prática vandaliza as caixas, muitas vezes deixando-as abertas, podendo gerar um acidente com quem está passando pela via.