Metrô de Salvador registrou 391 roubos de cabos em 2023 | A TARDE

A CCR Metrô Bahia, que administra o Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas, registrou entre janeiro e dezembro de 2023, 391 roubos de cabos nas estações das duas linhas do modal.

Segundo informações, 59 das ocorrências impactaram diretamente na operação do metrô, ocasionando lentidão e atraso no funcionamento.

Leia mais

>> Metrô volta a apresentar lentidão após novo furto de cabos

>> Problema no metrô causa transtorno na Estação Aeroporto

Nesta quarta-feira, 21, as estações Rodoviária e Pernambués tiveram que circular com velocidade reduzida. A CCR Metrô Bahia informou que a falha ocorreu por consequência de atos de vandalismo, confirmando mais uma ação de criminosos no furto de cabos. Apenas a Linha 2 foi atingida.

O problema de funcionamento também foi registrado na tarde desta terça-feira, 21. O Metrô apresentou falha de funcionamento entre as estações Pernambués e Detran, com lentidão e quase parando em alguns momentos.

As estações Rodoviária e Pernambués já apresentavam lentidão em condições anteriores. No dia 6 de fevereiro deste ano, a concessionária revelou que o serviço tinha sido atrapalhado por ações de suspeitos. Na ocasião, a Linha 1 também não foi afetada.

No dia 15 de fevereiro, as estações Pernambués e Imbuí funcionaram com lentidão em determinados momentos. Para a imprensa, a CCR Metrô voltou a falar em furto de cabos. A Linha 2 foi a mais afetada em mais uma oportunidade.

Dados relacionados aos furtos de cabos deste ano ainda estão sendo contabilizados.

Leia também

>> Linha 2 do Metrô apresenta lentidão após novos furtos de cabos

>> Metrô de Salvador apresenta nova lentidão após furto de cabos