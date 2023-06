Nunca houve distância entre Lula e o agronegócio, diz Jerônimo

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante visita nesta segunda-feira, 5, dia que antecede a abertura oficial da 17ª edição da Bahia Farm Show, em Luis Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, disse que a relação de Lula com o segmento do agronegócio nunca foi de litígio.

"Isso foi uma situação criada pelo senso comum, pois o presidente sempre teve boa vontade com o segmento, seja para o lado do produtor, para o homem do campo e para os empresários", disse.

Consolidada como a região de alto potencial do agronegócio, o oeste baiano tem dado respostas positivas a extrema-direita, quando o assunto é política. Na última eleição presidencial, Lula não venceu em dois municípios baianos da região, um dele Luís Eduardo Magalhães, local da realização da Bahia Farm, no qual Bolsonaro obteve 54% contra 41% de Lula. O outro município no qual Lula não obteve êxito foi em Buerarema, Baixo sul baiano, com 53% para Bolsonaro contra 39% do atual presidente.

Jerônimo comentou sobre a importância de concluir rodovias que vão conectar a região com pontos de escoamento da produção, ampliação do aeroporto de Barreiras e a construção do aeroporto de Luís Eduardo Magalhães, já em obras.

Outro assunto destacado pelo governador foi o da ferrovia oeste-leste (Fiol), além do melhoramento genético de grãos e frutas, regularização fundiária de trabalhadores do campo, entre outros assuntos, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

"A Fiol é do Governo Federal, sai de Ilhéus, no Porto Sul, e vem até aqui ao oeste. Vamos dar atenção ainda para outro trecho, porém a gente precisa terminar essa primeira etapa, e é isso que viemos discutir para colocar em prática", concluiu.