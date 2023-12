'Oito de Copas’ do Baralho do Crime é preso no interior da Bahia | A TARDE

Ronaldo Santos, procurado pelos crimes de tráfico de drogas, associação e por integrar uma facção com atuação no bairro de Pernambués, em Salvador, foi preso em uma operação policial na tarde desta quinta-feira, 21, na cidade de Serrinha, na Bahia. Ele integrava o Baralho o Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) como o ‘Oito de Copas’.

De acordo com a SSP-BA, Ronaldo estava há dois meses na casa de uma companheira, na região do Sisal e foi preso após ser montado um cerco nos arredores da residência. O levantamento de informações realizado por equipes do 16º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Serrinha), com apoio da inteligência da 20ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Santo Amaro).

“Ficamos em campana, no bairro da Vaquejada, durante um mês. Acompanhamos toda a movimentação e, no momento certo, conseguimos capturá-lo”, disse o comandante da unidade, tenente-coronel Antônio Batista de Macedo Júnior.

Conhecido com 'Nal' ou 'Nado', ele foi incluído no Baralho do Crime em junho de 2022. Ele atua com o irmão, Celso Gomes Carvalho, conhedido como 'Pito', também integrante do Baralho na carta ‘Rei de Copas’, pela sua atuação em Pernambués.

Conforme o titular da Coorpin, delegado Fábio Nobre de Melo, os três mandados de prisão do criminoso, expedidos pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa de Salvador, em março de 2021, junho e agosto de 2022 foram cumpridos.

Ronaldo Santos foi encaminhado para a sede da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Serrinha.

“Ele segue custodiado na carceragem de nossa unidade aguardando transferência para o presídio”, concluiu o delegado.