Oito pessoas são presas por morte de lider indígena no sul da Bahia

Segundo a Polícia Civil, os alvos foram localizados após um trabalho tático e de inteligência - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Oito pessoas foram presas nesta segunda-feira, 19, na cidade de Pau Brasil, no sul da Bahia, suspeitas de envolvimento na morte do cacique Lucas Santos de Oliveira, em dezembro de 2023. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos no âmbito da 'Operação Para Raios'.

As investigações apontam que Lucas Kariri-Sapuyá, como era conhecido, foi alvo de uma emboscada quando foi assassinado por dois homens armados em uma motocicleta na estrada de Pau Brasil, que dava acesso à Reserva Caramuru Paraguaçu, onde ele vivia. Ele levava uma criança na garupa de uma moto quando foi surpreendido. A criança não foi atingida.

Segundo a Polícia Civil, os alvos foram localizados após um trabalho tático e de inteligência. Também foram apreendidas duas armas de fogo, 11 celulares, porções de entorpecentes, balanças de precisão e munições.



Cerca de 200 policiais civis participaram da ação liderada pela Coordenação de Conflitos Fundiários (CCF/Gemacau), que contou com equipes dos departamentos de Polícia do Interior (Depin), de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Inteligência Policial (DIP), além da Corregedoria da Polícia Civil (Correpol) e da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter).