Onda de calor: cidades da Bahia registram temperaturas acima dos 40°C

Algumas cidades da Bahia foram atingidas pela onda de calor que paira sobre o Brasil nos últimos dias e registraram emperaturas acima de 40ºC neste domingo, 24. Além disso, outras cidades também tiveram altas temperaturas, variando dos 37ºC aos 39º. Já Salvador, segue sem ser atingida pela onda de calor.

As cidades atingidas por altas temperaturas estão localizadas no Oeste da Bahia. Passaram dos 40ºC: Ibotirama, que chegou a 40,7ºC, Bom Jesus da Lapa com 40,2ºC, e Formosa do Rio Preto com 40,1ºC.

Além disso, outras altas temperaturas foram registradas em Santa Rita de Cássia (39,9ºC), Correntina (39,9ºC), Barra (39,6ºC), Barreiras (39,5ºC), Buritirama (38,5ºC), Luís Eduardo Magalhães (37,8ºC) e Guanambi (37,7ºC).

As temperaturas registradas no domingo foram a maior do ano na Bahia, até o momento. No entanto, as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) são de calor maior nesta semana, com previsão de máximas de 41º a 42ºC nas cidades até a sexta-feira, 29.