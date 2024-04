Ônibus parte poste ao meio em grave acidente na Estrada do Coco | A TARDE

Um grave acidente de ônibus foi registrado no início da tarde deste domingo, 7, na localidade da avenida Santos Dumont, conhecida como Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Informações preliminares apontam que o acidente aconteceu na altura do Hospital Geral Menandro de Faria. O motorista teria perdido o controle do coletivo e acertado frontalmente um poste, que chegou a partir no meio.

Parte da estrutura ainda chegou a cair por cima do ônibus e danificou o veículo. Em contato com o Portal A TARDE, o Centro Integrado de Mobilidade Urbana (Cimu) confirmou o acidente, que aconteceu por volta de 12h30.

De acordo com o órgão da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop), o coletiva era da empresa Expresso Vitória. Não houveram vítimas e nem feridos com a batida.

Até o momento, ainda não há informações sobre o que poderia ter causado a batida. O Cimu também não soube informar a linha do ônibus. Por conta da batida, o trânsito ficou bastante congestionado na região.